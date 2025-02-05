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川普宣稱美國將接管加薩 掀國內外強烈反彈聲浪

2025/2/5 13:27（2/5 14:18 更新）
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圖為以色列與哈馬斯衝突期間，加薩南部的巴勒斯坦人清理被以色列襲擊摧毀的家園。（路透社）
圖為以色列與哈馬斯衝突期間，加薩南部的巴勒斯坦人清理被以色列襲擊摧毀的家園。（路透社）
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普今天宣布，在巴勒斯坦人被重新安置他處後，美國將接管加薩走廊（Gaza Strip），這番言論立即引發強烈反應。

綜合路透社、法新社與美聯社報導，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）透過聲明譴責川普的言論。哈瑪斯表示：「我們駁斥川普的說法，即加薩居民別無選擇只能離開，並認為這種言論將導致這個地區陷入混亂與緊張。」

哈瑪斯高階官員阿布朱瑞（Sami Abu Zuhri）形容川普呼籲加薩人民離開當地，是「將他們逐出家園」。

他說：「我們認為這種呼聲將在這塊地區引發混亂與緊張，因為加薩人民不會讓這類計畫得逞。」

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）說：「無論是去年，還是今天早上，澳洲的立場始終如一。澳洲政府在朝野兩黨共識下支持兩國方案。」

美國民主黨籍巴勒斯坦裔聯邦眾議員特萊布（Rashida Tlaib）說：「巴勒斯坦人哪裡都不會去。這位總統之所以可以大放厥詞，是因為國會內部跨黨派勢力支持資助種族滅絕與種族清洗。支持兩國方案的同僚是時候出來發聲了。」

民主黨籍聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）說：「川普提議將200萬名巴勒斯坦人趕出加薩，若有必要將透過武力接管加薩，這不過是換了名字的種族清洗。」

「這與數十年來美國對兩國方案的跨黨派支持背道而馳…國會必須挺身反對這項危險又魯莽的計畫。」

美國-伊斯蘭關係協會（Council on American-Islamic Relations, CAIR）表示：「加薩屬於巴勒斯坦人民，而非美國，川普總統試圖將巴勒斯坦人逐出家園的提議根本不可能實現。」

美國-伊斯蘭關係協會指出：「如果巴勒斯坦人民真的被強行逐出加薩，這將構成危害人類罪、引發廣泛衝突、給國際法最後致命一擊，並毀掉美國僅存的國際形象與地位。」

國際特赦組織美國分會（Amnesty International USA）執行董事歐布萊恩（Paul O'Brien）說：「將所有巴勒斯坦人逐出加薩，等同於摧毀整個民族。加薩是他們的家園。加薩的死亡和毀壞是以色列政府殺戮數以千計平民的結果，過程往往使用美國炸彈。」

美國民主黨籍聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）在社群媒體X上表示：「他完全瘋了。美國入侵加薩會導致數以千計美軍被殘殺，並在中東地區掀起數十年的戰爭。這就像一個糟糕又病態的玩笑。」

民主黨籍聯邦眾議員歐清傑（Jake Auchincloss）向有線電視NewsNation表示，這個提議「魯莽又不合理」，可能會破壞以色列與哈瑪斯之間的第2階段停火協議。

他指出：「我們要看看川普的動機是什麼。一如既往，當川普提出某項政策時，背後總有涉及裙帶關係、自私自利的關連。」

歐清傑提到川普和他的女婿庫許納（Jared Kushner）說：「他們想把這裡變成一個度假勝地。」

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南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員兼川普盟友葛蘭姆（Lindsey Graham）表示：「我們看看阿拉伯朋友會怎麼說…我想大多數南卡民眾對於派遣美軍接管加薩應該不會感到太興奮。我認為這可能會有問題，但我仍持開放態度。」

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級副總裁艾特曼（Jon Alterman）表示：「許多加薩人是當年從現今以色列部分地區逃離的巴勒斯坦人後代，他們一直無法返回原本的家園。即使加薩已滿目瘡痍，我仍然懷疑是否會有許多人願意離開。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1140205

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