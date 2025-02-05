川普矢言接管加薩走廊 不排除派駐美軍

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，美國可能會派遣美軍協助「接管」加薩走廊，並表示當地的巴勒斯坦居民應該離開，這項提議將大幅改變中東局勢，並使約180萬人再度流離失所。

美國有線電視新聞網（CNN）和美聯社報導，川普還表示，他並不排除派遣美軍協助重建加薩（Gaza）的可能，並預期美國將「長期」主導該地區的重建工作。

路透社報導，川普並未直接回應有關美國如何、基於何種權限可以接管並占領加薩的問題。美國歷屆政府，包括川普第一個任期在內，都未曾在當地部署美軍。

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前美國近東事務情報官員潘尼可夫（Jonathan Panikoff）表示，川普的計畫將意味著美國長期的軍事投入，如果該計畫付諸實行，阿拉伯世界將認為美國「未從伊朗和阿富汗的國家建設經驗中汲取教訓」。

川普今年1月25日首度提到將巴勒斯坦人移出加薩的建議，當時他敦促埃及和約旦接收更多巴勒斯坦人。被問及這是長期還是短期解決方案時，川普回說：「都可以。」（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1140205