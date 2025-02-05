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川普拋震撼彈 矢言將接管加薩走廊並開發經濟

2025/2/5 09:58（2/5 11:28 更新）
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美國總統川普4日（右）與以色列總理尼坦雅胡會談後召開聯合記者會。（圖取自x.com/WhiteHouse）
美國總統川普4日（右）與以色列總理尼坦雅胡會談後召開聯合記者會。（圖取自x.com/WhiteHouse）
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普今天矢言將在巴勒斯坦人移出加薩走廊後「接管」這個飽受戰爭蹂躪的地區、開發當地經濟。川普這一步若成真，將打破美國數十年來的以色列與巴勒斯坦衝突政策。

綜合法新社和路透社報導，川普今天稍早提議將巴勒斯坦人永久移出遭砲火重創的加薩走廊（Gaza Strip），說當地民眾沒有替代方案，只能離開這塊飛地。以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩交戰一年多，正處於停火狀態。

川普接著在與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會談後召開聯合記者會時說：「美國將接管加薩走廊，我們會加以整頓。我們會擁有它。」

他說，美國會清除未爆彈，「夷平當地」，清除損毀的建築，並「創建經濟發展，為這個地區的人民提供無窮無盡的就業機會和住房」。

但川普似乎暗示重返加薩的不會是巴勒斯坦人；他說，這片土地不應該經歷「由同一群人重建和占領」的過程，這群人曾「在那裡停留、為之奮戰，在那裡生、在那裡死，過著悲慘的生活」。

他還說，加薩200萬名居民反而應該「去其他有著人道心腸的有興趣的國家」。

巴勒斯坦主張領土包含約旦河西岸及加薩走廊。（中央社製圖）
巴勒斯坦主張領土包含約旦河西岸及加薩走廊。（中央社製圖）

川普今年1月25日首度提到將巴勒斯坦人移出加薩的建議，當時他敦促埃及和約旦接收更多巴勒斯坦人。被問及這是長期還是短期解決方案時，川普回說：「都可以。」

之後他至少又提了4次，包括今天他說，加薩的巴勒斯坦人除了約旦和埃及還可以去其他國家。

他稍早告訴媒體：「我對加薩的感受與很多人都不同。我認為他們應該得到一片很棒、很新、很漂亮的土地，我們找人弄點錢、整頓整頓，讓它變成一個又好又宜居又讓人愉快的地方。」

川普今天在橢圓形辦公室會見尼坦雅胡時說，「我希望我們能想出一個超讚的辦法，讓他們不想要回到」加薩。他說：「他們為什麼要回去？那個地方簡直是煉獄。」

對巴勒斯坦人來說，任何想把他們遷離加薩的企圖，都會令人想起1948年以色列建國期間，巴勒斯坦人大規模流離失所的痛苦記憶，也就是阿拉伯世界所說的「災難日」（Nakba）。

約旦、埃及等多個阿拉伯國家及巴勒斯坦領導階層，都曾公開反對川普的構想，說這麼做與種族清洗（ethnic cleansing）無異。

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巴勒斯坦駐聯合國特使曼蘇爾（Riyad Mansour）今天表示：「家鄉就是家鄉，如果有一部分毀了，也就是加薩走廊，巴勒斯坦人選擇回歸故土的這個選項。」

他還說：「我認為各國領袖與眾人都應尊重巴勒斯坦人的心願。」（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1140205

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