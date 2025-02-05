川普欲用美援換稀土礦物 烏克蘭礦藏儲量概況分析

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（中央社基輔4日綜合外電報導）美國總統川普表示，美國可以向烏克蘭提供援助對抗俄羅斯進犯，以換取烏克蘭的「稀土」金屬，這些關鍵元素廣泛應用於電子產品。

以下是法新社彙整出的烏克蘭整體礦藏儲量概況以及美國的戰略和商業利益；其中一些礦藏位於莫斯科當局把持的地區。

●「關鍵」礦物

川普昨天表示，他希望談判達成協議，當中由基輔當局保證供應特定類別的稀土金屬。

美國地質調查所（US Geological Survey）報告指出，美國部分關鍵礦物仰賴進口，而中國是這類礦物的主要產地，包括稀土。

●礦藏價值15兆美元

富比世烏克蘭（Forbes Ukraine）2023年4月估計，烏克蘭的礦藏儲量達1110億噸，價值14.8兆美元，其中多為煤礦和鐵礦。

但是這類礦藏有超過7成位於俄羅斯部分把持的頓內茨克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Lugansk），以及俄軍正步步逼近的第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）。

「華盛頓郵報」2022年8月曾估計烏克蘭礦藏儲量價值高達26兆美元，而近半礦藏都位於俄羅斯掌控地區。

●價值380億的鋰

鋰的需求正急速上升，它在綠色能源轉型中是製造電動車電池的關鍵材料。

富比世烏克蘭2023年寫道，烏克蘭擁有3300萬噸的鋰礦，價值380億美元。

俄羅斯正在頓內茨克地區的舍甫琴科（Shevchenkivske）大型鋰礦礦床附近推進，已奪下札波羅熱州（Zaporizhzhia）克魯塔巴爾卡（Kruta Balka）另一個礦床。

●龐大鈦礦儲量

烏克蘭在2022年一場投資簡報中表示，烏國是全球前10大已探明鈦儲量的國家之一，占全球產量7%。

根據美國地質調查所統計，截至2023年，美國逾95%的鈦仰賴進口。鈦廣泛應用在航空航太及電子產業。

●1900萬噸的石墨

烏克蘭政府表示，烏國是世界前5大石墨礦儲國之一，擁有約1900萬噸的石墨礦。

根據美國地質調查所數據，俄羅斯入侵前，烏克蘭年產石墨約1萬噸，但2023年因俄烏戰爭導致產量大減95%。

截至2023年，美國所有的石墨完全依賴進口。石墨廣泛應用於工業用途，包括電池生產。

●鐵礦

根據「世界礦業數據」（World Mining Data），烏克蘭在2022年全球鐵礦產量中排名第10。

「基輔郵報」（Kyiv Post）報導，在俄羅斯2022年全面入侵前，烏克蘭是全球第5大鐵礦出口國，2021年出口額達68億美元。

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●鈾礦等其他元素

烏克蘭還擁有豐富的其他戰略礦產，包括鈾、錳、汞及鎵，其中鎵廣泛應用於電子產品生產。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1140205