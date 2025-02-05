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日相石破茂赴美首會川普 將談台海穩定重要性

2025/2/5 08:37
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（中央社東京5日綜合外電報導）日本首相石破茂明天將出發前往美國展開3天行程，他在這趟訪問中將首度與美國總統川普（Donald Trump）舉行峰會，預計議程將包括確認台灣海峽穩定的重要性。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，根據內閣官房長官林芳正昨天公布的行程，石破茂7日將在華府與川普見面。

石破茂昨天跟國會議員說：「我們有很多議題要討論。我希望能在有限時間內列出優先事項並取得結果。」

東京與華府當局正在準備供兩位領袖會後發布的聯合聲明。

日本的目標是尋求對中國統一陣線，中國不排除使用武力統一台灣。

日經亞洲報導，預計石破茂與川普將重申他們反對試圖以武力改變現狀的企圖，並支持基於法治維持與強化國際秩序的努力。

石破茂3日表示：「日本與美國都認同法治與自由且開放的印度太平洋理念。這之中沒有任何矛盾。」

2021年4月，時任日本首相菅義偉與美國總統拜登在聯合聲明中強調「台灣海峽和平與穩定的重要性」。

石破茂也將針對北韓綁架日本人這項懸而未決的問題尋求美國支持。林芳正說，東京「將與川普政府建立信任與合作關係，並在因應北韓議題上密切溝通」。

關於經濟層面，隨著川普擁護「美國優先」政策，甚至敦促盟友達成協議，石破茂將尋求展現日本對美國的戰略價值。

石破茂將指出，日本是美國最大的投資者，過去5年來在外國直接投資方面一直處於領先地位，並宣揚日本公司在創造美國就業上的紀錄。

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日本製鐵公司（Nippon Steel）計劃收購美國鋼鐵公司（U.S. Steel）也可能是兩人討論的議題。這起收購案遭到美國前總統拜登阻擋。

日本外務大臣岩屋毅將陪同石破茂前往美國並出席峰會。華府將是石破茂這趟行程的唯一一站，他將在華府待上約一整天的時間，預計日本第一夫人石破佳子不會出訪。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1140205

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