日相石破茂7日與川普會談 確認日美經濟合作及台海和平重要性

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本政府今天告知國會，首相石破茂本月6日至8日將訪問美國，外務大臣岩屋毅將同行。石破茂預計美東時間7日首度與美國總統川普（Donald Trump）在華府舉行領袖會談。

日本放送協會（NHK）報導，關於因應中國等議題，石破茂希望在會談中與川普達成的共識為維持與強化基於法治的國際秩序，且確認台灣海峽和平與穩定的重要性，還有表達有關北韓開發核武、飛彈，以及北韓與俄羅斯展開軍事合作等議題上的深刻擔憂。

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「日本經濟新聞」報導，石破茂此行也將確認日本與美國深化經濟及安全保障（國防）領域的合作，以及就擴大從美國進口液化天然氣表示積極態度。

日本內閣官房副長官橘慶一郎、青木一彥已分別向眾議院及參議院的議院營運委員會理事會，告知石破茂出訪一事，並已獲得日本朝野首肯。（譯者：楊惟敬/核稿：嚴思祺）1140204