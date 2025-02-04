薩爾瓦多願供牢房關美國罪犯 盧比歐：樂見其成

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（中央社聖薩爾瓦多3日綜合外電報導）薩爾瓦多總統布格磊今天提議，薩國可提供監獄空間來關押美國罪犯，讓美國總統川普將監獄系統外包國外，對這一非比尋常的舉措，美國國務卿盧比歐說樂見其成。

法新社報導，一個民主國家嘗試將本國公民送往外國監獄服刑，這種情況在當代幾無先例，也勢必在美國法院受到挑戰。

但對於布格磊（Nayib Bukele）這樣的提議，盧比歐（Marco Rubio）表示樂見其成。布格磊嚴厲打擊犯罪，為他贏得國內民望，也讓美國總統川普身邊的許多人視他為英雄。

盧比歐在聖薩爾瓦多（San Salvador）告訴媒體說：「對於目前關押在美國的危險罪犯，布格磊願意提供薩爾瓦多監獄來容納他們，包括那些擁有美國公民身分和合法居留權的罪犯。」

盧比歐說：「從來沒有一個國家提出這樣的友誼協助。」

他說：「我們深表感激。今天稍早我已和川普總統報告此事。」

布格磊表示，薩爾瓦多將要求付費，並準備將那些美國罪犯關押在他一年前所開設的拉丁美洲最大監獄裡。

在盧比歐發表這番談話後，布格磊在社群平台X表示： 「我們向美國提供機會，讓他們的部分監獄系統外包」。

布格磊說：「這筆費用對美國來說相對低廉，但對我們來說卻相當可觀，可讓我們整個監獄系統持續發揮功能。」

盧比歐表示，布格磊還願意接回薩爾瓦多籍公民及收容其他國家的國民。

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盧比歐似乎暗指薩爾瓦多監獄將聚焦關押拉丁美洲黑幫分子，諸如薩爾瓦多幫派MS-13和委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）。

盧比歐說：「任何在美國的非法移民，只要是危險的罪犯－無論是MS-13、阿拉瓜火車或其他任何幫派，他都願意提供他的監獄。」（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1140204