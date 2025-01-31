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美國中東特使訪加薩走廊 估重建需耗時10至15年

2025/1/31 12:08（1/31 12:33 更新）
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1月20日加薩走廊南部地區空拍畫面。（路透社）
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（中央社渥太華30日綜合外電報導）美國總統川普的中東特使魏科夫訪問飽受以哈戰爭蹂躪的加薩走廊後，今天接受美國新聞網站Axios訪問時直言「當地幾乎被摧毀殆盡」，並估計重建需耗時10至15年。

路透社報導，魏科夫（Steve Witkoff）接受Axios訪問時指出，加薩走廊（Gaza Strip）的民眾「為了返家與確認狀況，正在往北移動，但是他們又轉身離開...當地沒水沒電，受損程度令人感到相當震驚」。

魏科夫不僅是房地產投資人，也是川普在總統選舉期間的捐助者，他也與卡達等其他波斯灣國家有商業往來。魏科夫此行目的是監督以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）之間，執行停火協議的狀況。

魏科夫道出加薩慘況的前幾天，川普曾建議一些阿拉伯國家應該介入，並在「不同地點建造房屋，讓他們（加薩人）也許能夠改變現況，過上和平的生活」。

不過，任何關於巴勒斯坦人離開加薩的建議，都被巴勒斯坦領導階層視為禁忌，幾代人一直堅決反對此事，且以哈戰爭2023年10月爆發以來，這類建議也一再遭到鄰近的阿拉伯國家拒絕。

魏科夫告訴Axios，他並未與川普討論把巴勒斯坦人從加薩走廊遷走的想法。

聯合國本月發布的受災評估報告指出，清除以色列轟炸後產生逾5000萬公噸的瓦礫，恐耗時21年，並耗資12億美元（約新台幣395億元）。

據信這些瓦礫已被石棉污染，在戰爭中遭攻擊的部分難民營便是使用這類材料當建材。另外，瓦礫堆中也可能還埋藏著人類遺骸。巴勒斯坦衛生部估計，大約1萬具遺體仍被埋在瓦礫下。

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魏科夫也告訴Axios：「有看法認為，我們能在5年內為加薩制定一項可行的重建計畫，但這是不可能的，這種重建計畫需要耗時10到15年。」

魏科夫也說：「一切都化為烏有，而且還有許多未爆彈，走在那邊並不安全且非常危險。若我沒親自到那邊視察，我不會知道這些狀況」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1140131

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