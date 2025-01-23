加薩停火後瓦礫堆下尋獲更多遺體 死亡人數持續攀升
2025/1/23 21:23（1/23 21:36 更新）
（中央社加薩走廊23日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部今天指出，以哈戰爭的巴勒斯坦死亡人數達到4萬7283人，儘管雙方停火協議已生效，加薩的瓦礫堆下持續尋獲更多遺體。
法新社報導，加薩走廊（Gaza Strip）衛生部表示，當地醫院在過去24個小時收到122具遺體，其中120具是「從殘磚破瓦下尋獲」，另外醫院還收治306位傷者，總受傷人數因此增至11萬1472人。
衛生部並未說明另外2名亡者的死因。
以哈戰爭停火後，部分加薩走廊民眾仍因他們在停火前所受的傷而喪命。歷時15個多月的戰鬥與轟炸，導致當地醫療系統大多遭到摧毀。
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衛生部再次呼籲民眾提供關於死者或失蹤者的資訊，以協助更新紀錄。
以色列和哈瑪斯（Hamas）於加薩走廊爆發戰爭，起因是哈瑪斯在2023年10月7日襲擊以國。根據法新社就以國官方數據所做統計，這起攻擊事件造成以方1210人喪生。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1140123
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