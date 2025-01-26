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川普稱要「清空」加薩 籲埃及和約旦收巴勒斯坦人

2025/1/26 17:06（1/26 17:49 更新）
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圖為正在等待准許返回加薩北部的巴勒斯坦人。（路透社）
圖為正在等待准許返回加薩北部的巴勒斯坦人。（路透社）
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（中央社邁阿密25日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）今天提出一項計畫，宣稱要「清空」加薩走廊（Gaza Strip），還說他希望埃及和約旦接收來自加薩走廊的巴勒斯坦人，以實現中東和平。

法新社報導，川普形容加薩走廊就像以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）戰爭後的「拆遷現場」，還說他已跟約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）討論此事，並計劃明天與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）對談。

川普在總統座機空軍一號（Air Force One）向記者表示：「我希望埃及和約旦能接收一些人。大家說的可能是150萬人，我們就把整個地方徹底清空。你知道，那裡數個世紀來發生過許多衝突。我不知道，但總得做點什麼。」

加薩走廊在以哈戰爭爆發前的人口數約為240萬人，但2023年10月戰爭爆發後，當地絕大多數的民眾被迫多次流離失所。

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川普指出，將加薩居民遷走可能是「暫時的，也可能是長期的」。

他還提到：「現在當地簡直就是拆遷現場，幾乎一切都摧毀了，還有人在那裡死去。所以我寧願跟一些阿拉伯國家合作，在別的地方蓋房子，讓他們或許能有機會過上平靜生活。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1140126

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