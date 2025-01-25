丹麥外長：同意與美國及格陵蘭共商北極問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社奧斯陸／華盛頓24日綜合外電報導）美國總統川普多次重申掌控格陵蘭島的意圖。丹麥外交部長拉斯穆森在與美國國務卿盧比歐首度通話之後表示，丹麥今天同意與美國針對北極地區進行商討。

路透社報導，丹麥外交部在聲明中表示，拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）和盧比歐（Marco Rubio）「在良好且富建設性的氣氛之下」交談20分鐘，就烏克蘭、歐洲安全與中東局勢進行商討。

美國國務院今天深夜表示，盧比歐在通話中「重申兩國關係的強度」。

川普曾針對讓丹麥自治領土格陵蘭成為美國一部分表達興趣，並曾表示不排除動用軍事或經濟力量說服丹麥將其交出。

格陵蘭位處沿歐洲到北美最短路線的戰略位置上，對美國彈道飛彈預警系統而言至關重要，因而成為川普施政優先事項。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）15日表示，她已經與川普通話並向他表示，格陵蘭是否獨立取決於其本身。

英國「金融時報」（Financial Times）今天引述歐洲官員的話報導，佛瑞德里克森上週與川普的通話「氣氛火爆」，川普堅稱接管格陵蘭的決心是認真的。

丹麥外交部今天表示：「北極安全問題不在（通話）議程中，但是同意美國、丹麥與格陵蘭於日後就此進行商討。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

已在加緊推動獨立工作的格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）曾多次表示格陵蘭是非賣品，須由格陵蘭人民決定他們的未來。

儘管川普在第1個任期內就曾提出於2019年接管格陵蘭的可能性，他拒絕排除動用軍事或經濟力量為之已讓許多丹麥人意外。（譯者：屈享平/核稿：何宏儒）1140125