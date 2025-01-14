川普揚言奪取格陵蘭 外交部官員：阻止中國染指北極

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（中央社記者楊堯茹台北14日電）美國總統當選人川普日前揚言，不排除動武拿下格陵蘭及巴拿馬運河，美國紐約時報專欄作家評論，這像是給中國奪取台灣的巨大許可證。外交部官員表示，川普意圖是阻止中國染指北極；學者則分析，川普發言是基於美國戰略利益，台灣也是美國核心利益，中國不會蠢到相信可以武力犯台。

川普（Donald Trump）日前表示，不排除採取軍事或經濟手段，讓美國掌控巴拿馬運河和格陵蘭。

紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman）今天撰文表示，很確定中國國家主席習近平在關注這件事，美國總統若能決定奪取格陵蘭，並拒絕排除使用武力的可能性，「這就像是給中國奪取台灣的一張巨大的許可證」。

外交部匿名官員表示，川普真正的用意應是阻止中國染指包括格陵蘭的北極地區，如果丹麥無力管轄、格陵蘭無力自我防衛、北約也無力扮演角色，美國就責無旁貸。

台大政治系副教授陳世民以及中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁受訪時皆指出，川普對格陵蘭與巴拿馬運河的發言為戰略性發言。

陳世民表示，川普說不排除用軍事手段，「不代表他會去做」，此發言是要凸顯格陵蘭與巴拿馬運河的戰略重要性；若北冰洋因暖化融冰開啟國際新航道，全球戰略格局將受衝擊，川普新政府不會容忍格陵蘭受中國與俄羅斯控制，也希望丹麥政府跟美方談判。

郭育仁認為，美國只要能控制格陵蘭，代表美國的太平洋艦隊跟大西洋艦隊可以互通支援，巴拿馬運河也是連結大西洋與太平洋，對於美國以航母為主的艦隊而言，是很好運用的2個位置。

郭育仁強調，川普發言是基於美國戰略利益，而台灣也是美國核心戰略利益，北京應該不會愚蠢到相信，美國不排除動武奪取格陵蘭，那中國也可以不排除武力犯台，2件事無法相提並論。

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至於川普對加拿大的併吞說法，郭育仁分析，主要是針對美加邊境的毒品走私問題，藉此強調美加邊境非常難管制。

陳世民指出，川普是因關稅問題才提出讓加拿大成為美國第51州，跟格陵蘭、巴拿馬運河情況不同。（編輯：潘羿菁）1140114