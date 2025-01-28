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加強北極軍事部署 丹麥宣布注資近700億元

2025/1/28 08:35（1/28 08:58 更新）
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丹麥國旗。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社哥本哈根27日綜合外電報導）在美國總統川普重申對控制格陵蘭島的興趣後，丹麥今天表示，將注資146億丹麥克朗（約新台幣675.5億元）以加強在北極的軍事部署。

格陵蘭島（Greenland）為丹麥的半自治領土。路透社報導，丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）在記者會上表示，這項廣泛的政治協議包括挹注資金新添3艘北極海軍船艦、兩架遠程無人機及衛星，以強化監控。

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丹麥經過十多年大幅削減國防支出後，去年撥出1900億丹麥克朗（約新台幣8567億元）作為10年期軍事預算，其中部分用於北極地區。

此外，各政黨同意今年稍後協商，為北極軍事提供更多資金。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1140128

格陵蘭是全球最大島嶼，面積為216萬平方公里，人口約5萬7000人。格陵蘭曾是丹麥殖民地，1953年正式成為丹麥領土，2009年獲得廣泛自治權，包括透過公投宣布脫離丹麥獨立的權利。中央社製圖 114年1月13日
格陵蘭是全球最大島嶼，面積為216萬平方公里，人口約5萬7000人。格陵蘭曾是丹麥殖民地，1953年正式成為丹麥領土，2009年獲得廣泛自治權，包括透過公投宣布脫離丹麥獨立的權利。中央社製圖 114年1月13日
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