川普就職前夕與丹麥總理火爆通話 稱美要定格陵蘭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾26日綜合外電報導）歐洲官員透露，美國總統川普就職前夕曾與丹麥總理通電話，氣氛相當火爆，川普堅決表示他是認真要接管格陵蘭。研判川普可能以關稅施壓，並鼓動格陵蘭公投獨立後與美結盟。

金融時報引述5名知情這場通話的現、前任歐洲高層官員透露，川普是於就職前5天的1月15日與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）通電話，45分鐘的對話「氣氛極糟」。

他們轉述，儘管佛瑞德里克森提出兩國可就礦藏探勘與軍事基地等採取更多合作，但在她表明格陵蘭是非賣品後，川普態度旋即變得咄咄逼人且口氣很衝。

知情人士說：「他（川普）非常堅決，予人一種當頭棒喝之感，很駭人。之前很難正經看待他說要拿格陵蘭一事，但現在真的感覺他是動真格，而且可能極具危險性。」

許多歐方官員先前曾盼川普以國安因素為由要拿格陵蘭只是談判策略，然而這通電話將他們敲醒，開始覺得美國與丹麥這場北約盟國間的外交危機加深。

知情人士說：「美方意圖很清楚，就是要拿走（格陵蘭），丹麥整個嚇壞了，這下已處危機狀態。」一名丹麥卸任官員透露，川普威脅會對丹麥祭出針對性關稅措施。

川普於1月初時曾揚言，若丹麥阻撓他取得格陵蘭，就要懲以關稅，甚至不排除必要時動用武力。

白宮國家安全會議發言人說：「總統川普已表明，由於俄、中積極經略北極地區，格陵蘭的安全與保障對美國至關重要。」

紐約時報指出，1月15日通話後丹麥採息事寧人之姿，敦促歐盟夥伴在事態明朗前不要讓局面再惡化，像27日在布魯塞爾舉行的歐盟外交事務委員會會議，議程中就不含格陵蘭議題。

巴黎政治學院教授賴迪（Zaki Laidi）表示，若川普決定用關稅等經濟手段施壓丹麥，預期將由歐盟出面報以反制性關稅。

賴迪與知情15日通話的官員研判，川普除可能對丹麥與歐盟都祭出關稅施壓，也可能會鼓動格陵蘭人公投獨立再與美國結盟，歐盟現正與丹麥整合口徑並弄清楚川普的真正意圖。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據2009年一份格陵蘭與丹麥達成的協議，格陵蘭只有在全民公投通過後才能宣布獨立。格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）已暗示可能於4月的議會選舉時一併舉行公投。

川普稱對西方世界安全而言，格陵蘭「絕對有必要」握於美國之手。他25日與媒體閒聊時還說「我覺得我們能（把格陵蘭）弄到手」。（譯者：陳亦偉）1140127