為移民鬧翻 美繼關稅後再停發哥倫比亞簽證

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國國務卿盧比歐表示，今天已暫停美國駐哥倫比亞大使館的簽證核發工作。這是哥國拒讓兩架載有無證移民的美國軍機降落之後，美方強硬回應措施的一環。

法新社報導，盧比歐（Marco Rubio）發聲明表示：「措施將持續進行，直到哥倫比亞履行接受本國公民回國的義務為止。」

路透社報導，哥倫比亞今天稍早讓兩架美國軍機在執行驅逐移民任務時吃了閉門羹，是繼墨西哥之後，第2個拒絕讓搭載移民的美國軍機降落的拉美國家。

這個月20日剛宣誓就職的川普旋即下令對來自哥國的產品課徵25%關稅，並承諾將於1週後上調至25%。除此之外，川普的報復措施還包括對哥國政府官員祭出旅行禁令和撤銷簽證；並對國庫、銀行和金融施加緊急制裁。

川普表示，他還將指示邊境官員加強對哥倫比亞公民和貨物的檢查。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

而過去是左翼游擊隊員的哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro），今天不甘示弱地說，自己已指示貿易部長「將美國進口關稅提高至25%」。

針對拒絕讓搭載移民的美國軍機降落，裴卓稍早發文稱：「美國不可以把哥倫比亞移民當作罪犯對待。」他並表示，哥倫比亞境內也有1萬5660名美國人不具合法居留身分。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1140127