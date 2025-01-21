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加薩停火協議能否持續？ 川普：我沒有信心

2025/1/21 18:44
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，針對加薩停火協議能否維持，他「沒有信心」。在就職典禮前，他曾宣揚自己為確保協議達成所做的外交努力。

法新社報導，川普（Donald Trump）重返白宮之際，有記者詢問他，以色列和哈瑪斯（Hamas）是否可以維持停火，並持續推進協議進程？他回答：「我沒有信心。」

川普回應：「這不是我們的戰爭，這是他們的戰爭。但我沒有信心。」

針對2023年10月7日巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」跨境突襲以色列引發的以哈戰爭，川普表示，他相信哈瑪斯的力量已被「削弱」。他說：「我看到1張加薩的照片，現在加薩就像是個巨大的拆除現場。」

川普表示，若停火協議依計畫逐步推進，加薩將迎來「超棒的」重建。他說：「濱海的加薩地理位置絕佳，天氣也非常好…一切條件都很好，前景可期。」

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以色列與哈瑪斯於本月19日開始執行停火協議的首個階段，包括交換人質和囚犯。這項協議由時任美國總統拜登（Joe Biden）於去年5月提出，經過拜登和川普特使的外交斡旋後終獲通過。

川普推動加薩停火協議的同時，也表明堅定支持以色列。他也不忘在今天的就職演說中提及以哈停火，並自詡為「和平締造者」。（譯者：曹宇帆/核稿：施施）1140121

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