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川普再提美國有必要控制格陵蘭 稱相信丹麥會同意賣

2025/1/21 16:05
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他相信丹麥會「認同」他所提由美國買下格陵蘭（Greenland）的計畫。他還說，美國有必要控制這座島才能確保國際安全。

綜合法新社與路透社報導，川普（Donald Trump）今天就職後告訴媒體記者：「格陵蘭是很棒的地方。為了國際安全，我們需要它。我確信丹麥會跟進。」

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川普2024年11月贏得總統大選準備重返白宮後，就表達有意使現為丹麥自治領土的格陵蘭成為美國的一部分，且不排除動用軍事或經濟力量說服丹麥交出這座島。

格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）已加緊推動獨立，並數度表示格陵蘭是非賣品，其未來取決於島民。（譯者：曾依璇/核稿：張正芊）1140121

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