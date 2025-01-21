川普就職 林佳龍：對台美關係有信心與正面期待

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（中央社記者楊堯茹台北21日電）美國總統川普正式就職，外交部長林佳龍今天表示，對台美關係有信心與正面期待；對於外交部預算被凍結、刪減，他則說，衷心期盼外交能夠團結台灣，預算刪減不僅影響外交工作推展，也對國家有傷害。

川普（Donald Trump）和范斯（JD Vance）於美東時間20日上午在華府國會山莊內的圓形大廳（Capitol Rotunda）宣示就職美國正副總統，台灣慶賀團長、立法院長韓國瑜以及駐美代表俞大㵢在國會山莊內的解放廳（Emancipation Hall）觀禮。

外交部長林佳龍下午在「外交小尖兵訪問團」出訪授旗儀式後，接受聯訪指出，川普就職典禮因天候惡劣，臨時改變在戶外的觀禮場所，駐美代表處爭取進入就職典禮現場，確實不容易。

林佳龍說，要特別代表總統賴清德以及政府，感謝美國國會以及「就職典禮國會聯合委員會」（JCCIC）的正式邀請，也讓其他隨團委員到第一資本體育場（Capital One Arena）貴賓室觀看直播。

林佳龍強調，這顯示美台關係的友好，對未來台美關係的發展也充滿了信心跟期待。

被問及川普就任對台美關係的影響，林佳龍指出，「很正面的期待」，主要是川普在第一任期為台美關係進展奠定基礎，與台灣也有互動，包括「晶片法案」、「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）架構簽署，還有對台軍售在質跟量的提高。

林佳龍說，再加上川普的國安團隊和國務院人事任命，都是台灣相當熟悉且很好溝通的管道；透過這次川普總統就職演說可看出政策方向，台灣會跟美方密切合作。

此外，媒體關切，立法院審查114年度中央政府總預算案，提案凍結外交部業務費50%，今天三讀。

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對此，林佳龍說，外交部是代表台灣所有人民走向國際，台灣外交處境困難，能走出去真的很不容易；尤其這次慶賀團，跨黨派立委都對外交部表達高度肯定，同時卻在立法院刪減跟凍結外交部預算，未來就很難把外交做好。

林佳龍表示，衷心期盼外交能夠團結台灣，希望不分黨派支持外交部預算，尤其業務費凍結50%、完全刪除國際交流費用，這不僅影響外交工作推展，也對國家有傷害。（編輯：楊蘭軒）1140121