賀川普就職 新加坡總理：可繼續視星國為信賴夥伴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻新加坡21日專電）美國總統川普入主白宮，新加坡外交部今天發布總統尚達曼、總理黃循財的致賀函。黃循財表示，美國可以繼續將新加坡視為值得信賴的夥伴，美國對新加坡貿易順差、雙方投資貿易為美國提供數十萬工作，並歡迎川普再次訪問新加坡。

美國總統當選人川普（Donald Trump）再次入主白宮，成為美國第47位總統。新加坡外交部今天發布尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）、黃循財的致賀函。

尚達曼在信中表示，美國持續擁有活力、韌性和創新的泉源，且有著廣闊的前景，對於應對美國與全世界面臨的挑戰和機遇，川普的領導至關重要，「祝一切順利」；新加坡和美國有著長久、實質且不斷深化的友誼，雙方關係以相互尊重與合作為特點，並共同努力促進兩國人民共同利益。新加坡隨時準備好在這個基礎上更上層樓，進一步加強在經濟和國防上的聯繫、探索新的合作領域。

黃循財表示，美國在維護全球共享資源、世界穩定和安全方面扮演了不可或缺的角色，相信美國將在川普領導下繼續發揮全球作用；美國可以繼續將新加坡視為值得信賴的朋友與夥伴，共同推進眾多共同利益。

去年11月，代表共和黨角逐大選的川普重掌白宮，黃循財在社群媒體致賀表示期待雙邊夥伴關係再上層樓，並希望川普再訪新加坡。隨後也與川普通話。

他在信中表示，正如雙方在電話中討論的那樣，新美擁有良好夥伴關係且逐年深化。在2005年簽訂安全戰略框架協定基礎上，雙方國防合作穩健、在安全與反恐領域緊密合作，迄今新加坡是唯一向打擊伊斯蘭國聯盟（Defeat-ISIS coalition）提供軍事物資和人員的亞洲國家。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

談及經濟方面，黃循財指出，新美自由貿易協定（US-Singapore Free Trade Agreement）繼續為兩國帶來優勢，自2004年協定生效以來，雙邊貿易額成長了近2倍，美國對新加坡貿易順差；雙方的投資與貿易為美國提供超過27萬個高薪工作，新加坡也為有意進軍海外和拓展亞洲業務的美國企業提供窗口。

黃循財也說，歡迎川普再次訪問新加坡。川普過去訪星最具話題的是2018年6月12日與北韓領導人金正恩在新加坡舉行峰會。（編輯：陳承功）1140121