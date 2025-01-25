哈瑪斯交出4以色列女兵 200名巴勒斯坦囚犯可望獲釋

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（中央社耶路撒冷25日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」今天根據加薩停火協議，釋放自2023年10月7日襲擊以色列以來被扣為人質的4名以色列女兵，以色列可望釋放第2批巴勒斯坦囚犯作為交換。

法新社報導，哈瑪斯武裝分子將這4名女兵帶上加薩走廊（Gaza Strip）1處廣場高台，隨後把她們交給紅十字會（Red Cross）。4人隨後又被移交給以色列部隊。

根據以色列「人質及失蹤家庭論壇」（Hostages and Missing Families Forum）稍早的說法，獲釋的4名女性是亞里夫（Karina Ariev）、吉柏亞（Daniella Gilboa）、李威（Naama Levy）和阿爾巴格（Liri Albag）。

阿爾巴格在被囚禁期間滿19歲，而其他人現在都20歲了。

這次交換人質與囚犯是以色列和哈瑪斯之間脆弱的停火協議的一環，這項協議在19日生效，旨在為永久結束衝突鋪路。

哈瑪斯武裝支翼「艾茲丁．卡薩姆旅」（Ezzedine Al-Qassam Brigades）發言人烏貝達（Abu Obeida）昨天在社群媒體Telegram發文表示，作為交換囚犯協議的一部分，卡薩姆旅決定釋放4名女兵。

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路透社報導，哈瑪斯方面表示，預計今天將有200名囚犯獲釋，包括120名終身監禁的囚犯和其他80名長期監禁的囚犯。

根據以色列監獄部門的說法，部分獲釋的巴勒斯坦人將前往加薩走廊，其他人將返回約旦河西岸（West Bank）。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1140125