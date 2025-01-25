以色列釋放200名巴勒斯坦囚犯 傳囚車已駛離監獄

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（中央社約旦河西岸奧佛監獄25日綜合外電報導）在4名以色列女性人質獲釋後，以色列今天依加薩走廊停火協議釋放200名巴勒斯坦囚犯作為交換。法新社記者回報，載著囚犯的巴士已離開2座以色列監獄。

這2座監獄分別是位在約旦河西岸（West Bank）的奧佛監獄（Ofer Prison），以及位在尼格夫沙漠（Negev Desert）的凱特錫特監獄（Ketziot Prison）。

統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）今天稍早釋放4名以色列女性人質，她們都是士兵。

不過以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）表示：「哈瑪斯未遵守協議中同意的義務，也就是先釋放平民女性。」

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以色列今天還說，他們將阻止原居加薩走廊北部的巴勒斯坦人重返家園，直到被擄為人質的平民女子耶胡德（Arbel Yehud）獲釋為止。

2名哈瑪斯消息人士告訴法新社，耶胡德「還活著且身體健康」。1名哈瑪斯消息人士並透露，耶胡德將在2月1日的以哈第3次交換人質囚犯中獲釋。（譯者：楊昭彥/核稿：張正芊）1140125