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克宮：蒲亭準備與川普對話 正等華府釋訊號

2025/1/24 18:38
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（中央社莫斯科24日綜合外電報導）克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已準備好與美國總統川普對話，但他正在等待華府釋出「訊號」。

法新社報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「蒲亭已做好準備。我們正等待（來自美方的）訊號。」

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針對川普（Donald Trump）聲稱可以透過壓低俄羅斯油價來終止烏克蘭衝突，培斯科夫表示：「這場衝突並非取決於油價。」

川普昨天透過視訊對世界經濟論壇（World Economic Forum）發表演說時指出，油價下跌，俄羅斯與烏克蘭戰爭就會立即結束，現在油價高得讓戰爭能夠持續下去。（譯者：陳正健）1140124

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