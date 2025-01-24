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川普稱有信心與中國達成協議 防止台灣遭到入侵[影]

2025/1/24 16:40（1/24 17:12 更新）
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美國總統川普。（路透社）
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統川普受訪表示，他有信心可藉由談判與北京達成協議，以防止台灣遭到中國入侵。

「紐約郵報」（New York Post）報導，福斯新聞（Fox News）今天播出主持人尚漢尼提（Sean Hannity）專訪川普（Donald Trump）的第2部分，這位現年78歲的美國元首在訪談中描述中國是「極具野心的的國家」，並說中國領導人習近平是「非常有野心的人」。

隨後，川普聲稱美國處於有利地位，可阻止中國擴張領土。當被詢及是否會針對台灣與貿易和習近平達成協議時，川普說：「我能辦得到，因為我們擁有他們想要的東西。我們有一桶金。」

川普指出，關稅將是他與中國達成協議的關鍵；他並說：「面對中國，我們擁有一項非常強大的力量，那就是關稅，而他們不想被課徵高關稅。我寧願不使用這些手段，但這些手段對於應對中國來說是一項強大的力量。」

他說：「中國從美國手中賺了不少錢，他們拿這筆錢打造軍隊。」

▲約於影片5分鐘處談到台灣內容

川普還透露他上週與習近平通電話氣氛「友好」，聲稱這是一次「非常好的對話」；他並坦承：「在此之前，我們也曾進行其他的溝通。」川普還說，他首次主政期間與習近平「關係非常好」。

談到美國的另一個主要對手伊朗，川普在專訪中表示，他有信心藉由敲定協議，來阻止伊朗獲得核武。

川普表示：「伊朗就另當別論了。伊朗完全是另外一回事，這是攸關宗教的協議，非常危險。」

川普不願透露，是否他支持對伊朗的核設施採取先發制人的攻擊；不過他堅稱伊朗「不能」擁有核武。川普聲稱，他在首個任期結束前，只差「不到一週的時間」就能與伊朗達成協議，並相信仍可敲定一項確保伊朗「絕對不會獲得核武」的協議。

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川普表示：「如果你達成協議，有一些方法可以確保萬無一失…你必須查驗10次。」隨後他再次重申，絕對不允許伊朗持有核武。

他說：「要是他們搞到一個，那其他人也都會跟進，到頭來整個事情就會搞砸。」（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1141024

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