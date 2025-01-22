前駐美代表：川普主義形成 台灣保持審慎樂觀勿驚慌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北22日電）川普正式重掌白宮，前駐美代表高碩泰今天於論壇表示，「川普主義」逐步形塑，台灣要「繫好安全帶，不要驚慌失措」，可保持審慎樂觀，但要應對「以利益為導向」的川普新政府，需循序適度調整國防預算，精進自我防衛與軍購需求，強化護國群山與供應鏈韌性，確保台美關係延續性與正常化。

美國總統川普（Donald Trump）20日正式宣誓就職，國策院上午舉行「川普新政與2025國際變局」研討會，場次一聚焦「川普戰略思維與新政」，由國策院董事長田弘茂開場，並由國策院執行長王宏仁主持，多位政商界、學界人士出席與會。

前駐美代表高碩泰表示，台灣要「繫好安全帶，不要驚慌失措」，未來4年雙邊關係預期穩健務實發展，可保持審慎樂觀；川普曾提及「保護費」、「晶片小偷」引起台灣民眾焦慮，但競選發言從政見到政策、政令是一個過程，不應以特定時間點發言做為美台關係走向。

高碩泰分析，「川普主義」逐步形塑，因民粹主義講求美國優先、因孤立主義而國際退群、因保護主義舉起關稅大棒、又因單邊主義走向交易外交，冷戰後建構的國際秩序、盟邦格局對川普來說不具現實意義；相形於第一個任期被譏為「虎頭蛇尾」，川普新政府顯得「強勢回歸」、「雷聲大，雨勢更猛」。

中研院歐美所研究員林正義則進一步表示，川普將成為董事長兼執行長，要求閣員節奏快速，要在執政百日內爭取令人刮目相看的執政成績，不能小看川普的4年任期的限制。

國策院顧問羅致政則指出，所謂自由主義世界要改變了，川普就職演說幾乎看不到自由、民主、人權概念，外交議題也偏少，川普談到拿下巴拿馬運河、格陵蘭以及墨西哥灣改名，意味著過去被認定為「非議題」（non-issue）都會變成議題，不能低估這些議題被實踐的可能性。

對於美中關係，林正義說，川普就職前在17日與中國國家主席習近平通話，要建立戰略溝通管道，未來經常性川習通話可期，以防兩國突然發生衝突；盧比歐（Marco Rubio）的國務卿提名獲壓倒性支持，代表其對中立場符合兩黨期待，但盧比歐的挑戰部分來自川普是否在中國政策上處處干預。

談及台灣如何應對川普新政，高碩泰強調，「沒有人可以搭美國便車」，台灣須精準盤點自身實力與優勢，主動向華府有力論述台美關係的無可取代性，並有效應對「以利益為導向」的川普新政府，循序適度調整國防預算，精進自我防衛與軍購需求，強化護國群山與供應鏈韌性，確保台美關係延續性與正常化。

台北市議員趙怡翔則指出，川普講求公平，美國將更仔細觀察台灣的安全承諾落實，並據以調整區域部署，「一個不認真的台灣就會換來一個冷漠的美國」，負責任的台灣才會深化台美安全交流；同時，也要展現出台灣是維護美國經濟利益的一方，甚至協助高科技產業在美國投資開發。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林正義特別提到，台灣太重要了，對川普來講，也沒辦法出賣台灣，但川普是交易型總統，要5毛但開價1塊，拉高籌碼以讓他國妥協，不管是對加拿大、巴拿馬和丹麥，甚至是口頭邀請習近平出席就職典禮，只要被川普點到名就會讓步，川普甚至不需花一毛錢。

他說，雖然川普有不確定性因素，台灣仍有包括前總統蔡英文和副總統蕭美琴的對美溝通、國會外交等其他很確定因素，台灣的安全以及半導體晶片等議題，對美國來說，不管是戰略地緣政治或經濟影響都非常大。（編輯：翟思嘉）1140122