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川普2.0首場四方安全外長對話 反對武力改變現狀

2025/1/22 09:00（1/22 09:33 更新）
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新科國務卿盧比歐（右2）宣示就職後就馬不停蹄參與由美國、日本、澳洲和印度組成的「四方安全對話」外長會議。（路透社）
新科國務卿盧比歐（右2）宣示就職後就馬不停蹄參與由美國、日本、澳洲和印度組成的「四方安全對話」外長會議。（路透社）
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓21日專電）美國總統川普第2任期正式上路，內政外交路線動見觀瞻，對中國立場更是如此。今天新政府首場「四方安全對話」外長會議聲明通篇未提到北京，但指威脅日增，「強烈反對任何試圖以武力或脅迫手段改變現狀的單邊行動」。

新科國務卿盧比歐（Marco Rubio）宣示就職後就馬不停蹄參與由美國、日本、澳洲和印度組成的「四方安全對話」（Quad）外長會議，根據國務院晚間發布的聯合聲明，這4國重申致力強化自由開放印太區域的承諾，將維護及捍衛印太法治、民主價值、主權及領土完整。

聲明指出，美國、日本、澳洲和印度堅信，國際法、經濟機會、和平、穩定以及海洋領域等所有面向的安全，是印太區域民眾發展與繁榮的基礎，未來將推動可靠且具韌性的供應鏈。

根據聲明，這4國在面對日增的威脅下，將致力強化區域海事、經濟和科技安全，也期待在未來幾個月推進合作。下屆Quad高峰會於印度舉行，成員國將定期會晤籌備。

Quad英文全稱是Quadrilateral Security Dialogue（四方安全對話），以第一個字Quadrilateral（四邊）前4個字母為縮寫。2004年印度洋大海嘯之後，美日澳印度4國共同合作，提供人道和災難援助。

已故前日本首相安倍晉三2007年正式成立Quad，但Quad隨後沉寂了近10年，尤其澳洲擔心刺激中國。

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Quad2017年「甦醒」，反映出對中國日漸擴大區域影響力的態度發生變化。川普第1任期及拜登政府都視Quad為更專注於印太區域事務的關鍵機制，特別是在制衡中國的獨斷行動方面。

Quad領袖於2021年3月首次舉行視訊峰會，同年9月在華府舉行首次面對面峰會。（編輯：唐佩君）1140122

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