加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普2.0
國際外交
新聞專題
國際外交2/50
首頁 / 國際

菲律賓防長拜會美新任國安顧問 確認安全聯盟關係

2025/1/24 10:16（1/24 10:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
菲律賓國防部長鐵歐多洛（右）赴白宮拜會美國國安顧問瓦爾茲（左）。（圖取自菲律賓國防部網頁dnd.gov.ph）
菲律賓國防部長鐵歐多洛（右）赴白宮拜會美國國安顧問瓦爾茲（左）。（圖取自菲律賓國防部網頁dnd.gov.ph）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健馬尼拉24日專電）菲律賓國防部長鐵歐多洛近日赴白宮拜會美國國安顧問瓦爾茲，雙方重新確認菲美之間「耐久的」安全聯盟關係。這也使菲律賓成為首批與川普政府討論關鍵安全事務的國家之一。

菲律賓國防部昨晚發布新聞稿稱，鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）和菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）赴白宮會見了瓦爾茲（Mike Waltz）。

這場會面發生在美國總統川普（Donald Trump）就職的2天後。

鐵歐多洛對美國成功轉移政權表示祝賀，同時也強調了菲美兩國對區域和平、穩定與相互安全利益的共同承諾，以及在面對新興地緣挑戰上，強化雙邊防衛關係的重要性。

瓦爾茲則對菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）捍衛自由航行權及以法治為基礎的國際秩序，表示讚賞與感謝。

新的美國國安團隊也強調，有必要加強與菲律賓的合作，增加雙邊安全活動，支持印度太平洋地區的「自由與全球性」（free and global）。

菲律賓國防部總結，這場會面象徵菲美安全聯盟關係進一步向前邁進，雙方對未來深化國防和安全合作感到樂觀。

菲律賓與美國為戰略夥伴，兩國簽有「共同防禦條約」（MDT）以及「加強國防合作協議」（EDCA），美國多年來一直以舉辦聯合軍事演習、軍艦巡航及提供情報等方式，協助菲律賓對抗中國在南海的擴張。

google news透過 Google News追蹤中央社

另一方面，鐵歐多洛23日接受美國智庫胡佛研究所（Hoover Institution）研究員、川普第一任時期國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）訪問時說，他預期菲美關係的動能將會延續，菲美不僅在強化雙邊關係，同時也在和日、澳等國打造新的多邊「安全生態圈」。

鐵歐多洛補充，菲律賓地處維護國際法治秩序的前線，南海若在恫嚇與擴張等行為下成為中國的內海，美國、加拿大以及其他面對太平洋的國家，運輸線都將受到衝擊，現行世界秩序也將被重塑。（編輯：陳慧萍）1140124

#小馬可仕
#川普
#南海
#菲律賓
#菲律賓國防部
#白宮
#美國
#羅慕德斯
#鐵歐多洛
#瓦爾茲
延伸閱讀
路透：菲律賓境內美軍泰風飛彈系統已移地部署川普上任 菲總統小馬可仕盼續共同維護區域安全台灣安全專家簡以榮回鍋白宮 任國安會亞洲資深主任川普2.0首場四方安全外長對話 反對武力改變現狀
鐵歐多洛
南海緊張升高之際 日本向菲律賓提供防衛援助菲美興建聯合協調中心 建構共同作戰圖像
瓦爾茲
川普國安顧問承諾加強印太戰略 盼加速對台交付武器今日格陵蘭明日斯瓦巴？川普開啟強權競逐北極
國際外交
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普凍結援外計畫 瓜地馬拉打擊毒品犯罪恐受挫
17
更多編輯台推薦新聞：