加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》總統府公告憲法訴訟法 民進黨團聲請暫時處分、釋憲
首頁 / 國際
川普2.0
國際外交
新聞專題
國際外交1/48
首頁 / 國際

川普凍結援外計畫 瓜地馬拉打擊毒品犯罪恐受挫

2025/1/24 07:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李登文瓜地馬拉市23日專電）美國總統川普簽署行政命令暫停所有援外計畫90天，接受美援的瓜地馬拉為此感到憂心，因為瓜國目前許多打擊毒品、防制犯罪、邊境管控等資金都來自美國，工作成效恐怕受到影響。

瓜地馬拉政府表示，自2021年1月拜登政府執政期間迄今，有12個美國援助項目正在進行。這些計畫主要目的是加強瓜地馬拉警察執法和刑事調查能力，打擊販毒組織和與毒品相關的犯罪行為，以及遏止人口販運和非法走私等。

其他援助項目還包括提升瓜地馬拉邊境管制部門，以及海關稅務管理的能力。此外，美國審計單位也負責資助監控和打擊貪腐的計劃，協助瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）誓言打擊貪腐的行動。由於部分計畫資金已獲國會撥款，依規定只能予以動支，援助瓜國的計畫後續是否會遭到中止，影響程度仍有待評估。

瓜地馬拉政府統計，2021年到2024年，瓜地馬拉總共收到了4億5000瓜幣（約新台幣20億元）來自美國的援助，內容包括衛生、治安內政部、經濟以及社會福利等46個項目。

援助的時間也涵蓋了前總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）政府的後三年，和現任總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）政府執政的第一年，對於瓜地馬拉而言十分是重要的援助力量。

川普凍結外援的理由是，許多對外援助產業和官僚機構不符合美國利益，甚至還與美國價值相悖，或是提倡破壞國際和平的理念。因此美國不應該再以沒有完全符合美國總統對外政策的方式，撥款從事對外援助。

google news透過 Google News追蹤中央社

美國的援外計畫，顯然成為外交施壓的工具。在川普簽署法令之前，美國參眾議員就已經先為其暖場，矛頭對準威脅要關閉美軍基地的宏都拉斯。共和黨參議員李麥克（Mike Lee）揚言可以把軍事基地移到台灣的邦交國瓜地馬拉，也取消對宏國的援助。

共和黨籍聯邦眾議員奧格茲（Andy Ogles）更提出「宏都拉斯法案」，只要宏國關閉美軍基地，就授權總統中止對宏都拉斯包括一切經濟、人道和軍事上的援助，作為報復。（編輯：陳慧萍）1140124

#川普
#瓜地馬拉
#阿雷巴洛
#毒品
#國會
#瓜國
#宏國
#美軍
#美國
#賈麥岱
川普
美法官指取消出生公民權公然違憲 祭限制令暫阻實施川普稱美國將調降公司稅 美股多收高
阿雷巴洛
瓜地馬拉巨型風箏製作 獲聯合國列非物質文化遺產
國際外交
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普看重運河及移民問題 盧比歐首度出訪選擇中美洲
106
更多編輯台推薦新聞：