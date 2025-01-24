川普看重運河及移民問題 盧比歐首度出訪選擇中美洲

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國國務卿盧比歐的發言人今天表示，盧比歐下週起的首次出訪行程將前往巴拿馬等中美洲國家。美國總統川普曾揚言要收回巴拿馬運河。

法新社報導，美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）表示，盧比歐（Marco Rubio）將訪問巴拿馬、哥斯大黎加、薩爾瓦多、瓜地馬拉及多明尼加共和國。

布魯斯說，美國要安全、繁榮並維持良好狀態，就得關注中南美洲鄰國，盧比歐首度出訪選擇中美洲，「這顯示他有多認真看待（當地）」。

川普（Donald Trump）20日發表就職演說時曾矢言美國將「拿回」巴拿馬運河（Panama Canal）。布魯斯並未詳述盧比歐預計會就巴拿馬運河談到的內容。

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盧比歐在任命聽證會上並未暗示動武，但他說，美國必須因應中國在巴拿馬運河附近的影響力。

薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯等中美洲國家則是美國移民主要來源國，而川普已簽署打擊非法移民的行政命令。（譯者：楊昭彥）1140124