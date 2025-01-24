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美法官指取消出生公民權公然違憲 祭限制令暫阻實施

2025/1/24 06:25（1/24 07:26 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者張欣瑜舊金山23日專電）美國總統川普簽署行政命令取消出生公民權，在美國面臨多起訴訟。一名聯邦法官今天針對其中一項由4州合力提起的訴訟，發布為期14天的限制令，暫時阻止行政命令實施，並指出該行政命令「公然違憲」。

川普（Donald Trump）上任即簽署行政命令，取消在美出生即享公民權，遭22個州和民間人權團體提告，其中一起訴訟由亞利桑那州、俄勒岡州、伊利諾州和華盛頓州共同提出，美國聯邦法官考格諾（John Coughenour）今天下令暫停生效14天。

據美國「國家廣播公司」（NBC）等多家媒體報導，考格諾在庭上聽取25分鐘的辯論，隨後做出上述裁示。他表示，「這是一項公然違憲的行政命令。」

川普的行政命令將出生公民權限定在美國公民和綠卡持有者的子女，不過美國憲法第14修正案規定，「凡在美國出生或歸化，並受美國司法管轄者，均為美國及其居住州的公民。」考格諾說，律師稱這項行政命令合憲，「簡直讓我難以置信。」

司法部律師則告訴法官，這項行政命令是川普努力解決國家破碎移民系統及南部邊境持續危機的「不可或缺一環」。

司法部律師羅森柏格（Brad Rosenberg）在法庭文件中寫到，大量歷史證據表明，非居民外國人的子女受外國政府管轄，因此不受美國司法管轄，也不符合憲法規定，無權享有公民權。

代表4個州的律師則指出，憲法中並未授予總統、聯邦機構或其他人任何權力，對在美國出生的人，就他們的公民權施加條件。

原告律師團指出，如果沒有臨時限制令，在4個州出生的兒童很快就會變成無證人士，將面臨被驅逐或拘留的風險，甚至成為無國籍者，將被剝奪自由旅行和重新入境美國的權利，並且在成長過程中將失去獲得社會安全號碼（SSN）和合法工作的能力。

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目前已有22個州和多個民間人權團體針對這項行政命令提出訴訟，川普政府表示，這項命令只會影響那些在2月19日之後出生的人，也就是該命令預計生效的日期。

這起法律案件最終可能將由最高法院裁定。（編輯：楊昭彥）1140124

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