美司法部主管：地方若不配合移民政策 恐遭起訴

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國司法部主管今天警告地方和州政府，如果不配合川普總統的移民政策，其中包括承諾驅逐數百萬無證移民，將會遭到起訴。

法新社報導，美國司法部代理副部長波維（Emil Bove）在一份備忘錄中，援引有關權力劃分的憲法條款表示：「聯邦法律禁止州和地方行為者抵制、阻撓和以其他方式不遵守合法的移民相關命令。」

波維在昨天稍晚發表、並於今天向美國媒體公布的備忘錄中補充：「司法部將調查任何此類不當行為，以便進行可能的起訴。」

川普20日上任數小時之後，宣布對移民與庇護採取嚴格限制的新措施，包括計劃向美墨邊境派軍，以及取消出生公民權。

這位共和黨總統在競選期間矢言實施美國史上最大規模的移民驅逐行動。

波維表示，新成立的庇護城市執法工作小組（Sanctuary Cities Enforcement Working Group）將找出「與行政部門移民措施不一致的州和地方法律、政策與活動，並在適當情況下，採取法律行動挑戰此類法律」。

美國多個由民主黨控制的「庇護城市」限制與聯邦移民部門合作。

波維表示：「威脅阻礙行政部門移民措施的法律和行動，包括拒向執法的聯邦當局揭露訊息，將妨礙公共安全與國家安全。」

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波維在被任命擔任司法部職務前曾是川普私人律師，他還指示聯邦調查局的聯合反恐任務小組（Joint Terrorism Task Forces）參與「執行川普總統的移民相關措施」。

波維說，聯邦調查局和其它機構應「查核他們的檔案，尋找那些非法居住在美國的非公民，獲取有關其身份資訊和/或生物特徵識別資料」，並將這些資料移交給國土安全部以便遣返。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140123