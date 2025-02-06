川普取消美國出生公民權 聯邦法官基於違憲疑慮阻止實施

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普在上任首日簽署行政命令取消出生公民權，面臨多起訴訟，馬里蘭州聯邦法官波德曼今天以可能違憲為由，阻止這項命令實施。

法新社報導，川普（Donald Trump）取消出生公民權的行政命令原定於2月19日在全美生效，這是他最具爭議的行政命令之一，波德曼（Deborah Boardman）的裁定將無限期禁止這項命令實施。

據報導，波德曼今天在聽證會上表示：「剝奪寶貴的公民權將造成無法彌補的傷害。」

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，波德曼指出，美國最高法院的判決先例保護出生公民權，川普的命令與憲法第14修正案（14th Amendment）有所衝突。

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出生公民權被寫入美國憲法。根據美國憲法第14修正案「公民權條款」（Citizenship Clause），所有在美國出生的人士都被視為公民。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，波德曼是第二位阻止川普這項命令的美國聯邦法官。（譯者：陳正健）1140206