加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普2.0
川普新政
新聞專題
川普新政1/153
首頁 / 國際

跟進川普 阿根廷宣布將退出世界衛生組織

2025/2/5 23:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布宜諾斯艾利斯5日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）上月簽署行政命令，率美國退出世界衛生組織（WHO）後，阿根廷今天也宣布將退出世衛。

綜合路透社與法新社報導，阿根廷總統的發言人阿多尼（Manuel Adorni）今天做上述宣布。

他告訴記者，阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）是基於「衛生管理方面且尤其是在（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情期間的深度分歧」，而做出這項決定。

阿多尼還說，阿根廷不會「允許國際組織干涉我國主權」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

川普上個月剛就職即簽署行政命令，率美國退出世衛。川普認為，世衛在COVID-19疫情和其他國際衛生危機上都應對不力。

在川普正式通知其決定後，聯合國（UN）證實，美國將於2026年1月22日退出世衛。（譯者：楊昭彥）1140205

川普
美國郵政出現髮夾彎 宣布繼續接收中國和香港包裹緩解對美貿易順差問題 中油擬採購阿拉斯加天然氣
川普新政
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
官員：川普將簽政令 禁跨性別女性參加女子體育賽事
19
更多編輯台推薦新聞：