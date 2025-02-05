跟進川普 阿根廷宣布將退出世界衛生組織

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（中央社布宜諾斯艾利斯5日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）上月簽署行政命令，率美國退出世界衛生組織（WHO）後，阿根廷今天也宣布將退出世衛。

綜合路透社與法新社報導，阿根廷總統的發言人阿多尼（Manuel Adorni）今天做上述宣布。

他告訴記者，阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）是基於「衛生管理方面且尤其是在（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情期間的深度分歧」，而做出這項決定。

阿多尼還說，阿根廷不會「允許國際組織干涉我國主權」。

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川普上個月剛就職即簽署行政命令，率美國退出世衛。川普認為，世衛在COVID-19疫情和其他國際衛生危機上都應對不力。

在川普正式通知其決定後，聯合國（UN）證實，美國將於2026年1月22日退出世衛。（譯者：楊昭彥）1140205