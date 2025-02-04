川普將下令退出聯合國人權理事會 拒金援難民救濟署

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）白宮官員今天說，美國總統川普預定明天下令退出聯合國人權理事會（UN Human Rights Council），並維持拜登政府暫停金援聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）的政策。

此舉正值以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）訪問華盛頓，他長期以來一直批評聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署，指控工作署煽動反以色列、工作署人員「參與針對以色列的恐怖活動」。

聯合國和聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署沒有立即回應置評請求。

在川普從2017年至2021年的第1個總統任期內，他也下令退出他聲稱對以色列存有偏見的聯合國人權理事會，以及切斷對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署的資助且質疑其價值，他聲稱巴勒斯坦人必須同意重啟與以色列的和平談判，並要求進行未具體說明的改革。

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人權理事會的工作小組將於8月審查美國的人權記錄，這是所有國家每隔幾年都會經歷的程序。雖然人權理事會的決議不具法律約束力，但其辯論具有政治分量，批評可以提高全球壓力，迫使各國政府改變方向。

自從川普在1月20日展開第2個總統任期以來，他已下令退出世界衛生組織（WHO）和巴黎協定（Paris Agreement），這也是川普第1個任期內所採取的措施。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140204