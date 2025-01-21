川普就職首日率美退出WHO、巴黎氣候協定 重要政令一覽

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）川普今天宣誓就任美國第47位總統，藉就職演說與火速簽署數十道政令、公告，大幅翻轉拜登政府諸多政策，包含率美退出巴黎氣候協定、世衛組織、暫緩TikTok禁令75天等。

重要政令一覽

綜合華爾街日報、美聯社與美國有線電視新聞網（CNN），川普就任後幾小時內簽署行政命令、公告扭轉至少78項拜登政府的政策，重要者包括：

●退出巴黎氣候協定（Paris climate accord）

●退出世界衛生組織（WHO）

●延後75天執行TikTok「不賣就禁」法律

●了結所有與2021年1月6日國會山莊暴動相關的近1600宗案件，包含赦免1270名定罪被告、下令司法部撤銷300件尚在調查中案件等。

●簽署一系列打擊移民的命令，包含宣布美國南部邊境進入國家緊急狀態、終止在美出生即取得公民權、將販毒集團列為境外恐怖組織（為美軍赴墨西哥等境外執行反毒戰爭鋪路）等。

●取消對跨性別者保護，終止聯邦政府的多元、平等及包容（DEI）計畫。

●放寬石油、天然氣生產的監督管理，特別是讓阿拉斯加擴大化石燃料生產。

●在新政府人員進入情況前，凍結聯邦招聘，僅軍隊與少數機構除外。

●取消居家與遠端辦公，聯邦公務人員即刻返回辦公室。

●下令所有聯邦機構與部會妥善應對通膨與生活成本危機。

●撤銷異己的安全許可，包含他第一任內時的白宮國安顧問波頓（John Bolton）、前國家情報總監克萊佩（James Clapper）及多名前情報圈官員。

重要宣示一覽

●川普表示，2月1日起將對墨西哥、加拿大的銷美商品課徵25%關稅。

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●宣布終止多元性別，即日起美國政府的正式政策將只有男女兩種性別。

●重申收回巴拿馬運河、墨西哥灣（Gulf of Mexico）更名美洲灣（Gulf of America）、矢言在2029年1月卸任前美國將送人上火星。（譯者：陳亦偉）1140121