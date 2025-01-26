川普鬆口：可能考慮重新加入世界衛生組織

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（中央社拉斯維加斯25日綜合外電報導）美國總統川普日前下令美國退出世界衛生組織（WHO），理由是他認為世衛處理COVID-19疫情與其他國際衛生危機不當。不過他今天又表示考慮重新加入。

路透社報導，川普在拉斯維加斯的集會上表示：「也許我們會考慮再次這樣做，我不知道，也許會。他們（世衛）必須徹底整頓。」

美國定於2026年1月22日退出世衛，川普是在20日宣誓就職他的第2個任期後宣布這項決定。

美國是世衛迄今最大的資金支持者，貢獻金額占18%左右。世衛2024－2025年的預算為68億美元（新台幣2226億元）。

川普在拉斯維加斯對群眾表示，中國人口更龐大，美國向世衛繳納的費用卻比中國還多，他對此感到不滿。

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川普另外也說，他將要求沙烏地阿拉伯在美國投資約1兆美元，高於沙烏地阿拉伯承諾投資的6000億美元。

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）上週告訴川普，沙國希望在未來4年內投入6000億美元，擴大與美國的投資和貿易。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140126