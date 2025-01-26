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川普獲邀赴國會聯席會議 上任後將首向議員演說

2025/1/26 09:12
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）今天邀請總統川普於3月4日舉行的國會聯席會議發表談話，這將是他重新掌權後首次向國會議員發表正式演說。

法新社報導，共和黨籍的強生是川普忠實盟友，他致函總統，邀請川普「分享攸關我們立法未來的美國優先願景」。

強生在信中也讚揚川普在第2任期的第一週，即展現出「強有力的領導力和大膽的行動」。

信中還引用川普20日在就職演說中指「美國的黃金時代已經展開」。

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川普所屬的共和黨在眾議院和參議院均占多數席次。

川普自24日以來便離開華府，上任後首度前往北卡羅來納州和加州勘災，25日在內華達州拉斯維加斯向支持者發表演說。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140126

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