美媒：川普無預警開除17名獨立督察長

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）根據華盛頓郵報，美國總統川普今天晚間開除至少12名政府部門督察長，這是川普第2個任期上任不到1週內的最新人事大調整。紐約時報則報導有17名督察長無預警遭撤換。

法新社報導，「華盛頓郵報」（The Washington Post）引述匿名知情人士說法報導，至少有12個聯邦機構獨立督察長收到白宮人事主管透過電子郵件發出的立即解職通知。

督察長扮演監督角色，藉以發現和阻止政府員工的舞弊、浪費和濫用職權。

他們負責調查政府員工違反法律、法規和道德標準的行為，並審查合約、財務和員工績效。

華盛頓郵報指出，受到川普開除行動影響的聯邦機構包括國防部、國務院、內政部、能源部、環保署和社會安全局（Social Security Administration）。

華盛頓郵報引述一名遭開除督察長的話報導：「這是一場大規模的屠殺。無論川普現在派誰上任，都會被視為忠誠的擁護者，這會破壞整個系統。」

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華盛頓郵報還指出，被開除的大多數人都是川普在第1個總統任期所任命。

「紐約時報」（The New York Times）引述3名匿名知情人士說法，有17名督察長被開除。一名消息人士說，司法部的督察長未在其中。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140125