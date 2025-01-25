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川普政府結束多元包容政策 開始解僱DEI員工

2025/1/25 16:04（1/25 16:14 更新）
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統川普政府今天指示聯邦機構開始解僱「多元、公平及包容」（DEI）計畫的聯邦員工。本週稍早，川普政府宣布讓這些員工放有薪假。

法新社報導，撤銷用來對抗種族主義和性別主義等歧視的職位，是現年78歲、共和黨籍總統川普重返白宮後採取的一系列保守措施中的最新一項。

根據美國人事管理局備忘錄，「每個機構、部門或委員會負責人，都應在法律許可的最大範圍內採取行動，在60天內終止多元、公平及包容（DEI）計畫，多元、平等、包容和可及性（DEIA）計畫和主導『環境正義』的所有辦公室和職位」。

川普在本週稍早已下令政府機構負責人在今天下班前，提交減少DEI辦公室員工的書面計畫。

然而，在美國人事管理局的備忘錄提及環境正義似乎是新的。

美國環境保護署網站將環境正義定義為「在機構決策和其他影響人類健康和環境的聯邦活動中，無論收入、種族、膚色、民族血統、部落歸屬或殘疾與否的所有人，都應得到公正對待和有意義地參與」。

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DEI計畫的目的是為了提供更多機會，給女性、少數族裔、LGBTQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒，使用「+」表示其他更多的無限可能）性別少數人口以及其他傳統上代表性不足的群體。

民權倡議者認為，這類計畫對於解決長期不平等和結構性種族歧視有其必要。不過，川普及其支持者則認為，DEI計畫最後會對其他美國人造成不公平的歧視，並削弱應聘者在工作聘用或升遷中，以能力為基礎的重要性。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140125

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