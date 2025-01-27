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川普反DEI終止多元包容政策 多家企業跟進、好市多拒迎合

2025/1/27 08:04（1/27 08:23 更新）
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圖為民眾在好市多推著購物車。（路透社）
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（中央社記者石秀娟華盛頓26日專電）美國總統川普當選後，臉書等許多企業加入縮減促進多元聘僱的「DEI」計畫，川普上任首日也簽署行政命令，要求全面廢除聯邦機構的DEI計畫。但好市多股東日前投票，拒絕迎合這項政策。

華府保守派智庫「全國公共政策研究中心」（National Center for Public Policy Research）建議好市多（Costco）調查該公司維持「多元、公平及包容」（簡稱DEI）聘僱政策的風險。好市多在23日的年度股東大會就此表決。

美國媒體報導，好市多初步公布的投票結果，超過98%的股東反對這項建議。好市多董事會去年12月已先無異議表決通過，要求股東拒絕這項提案。

「DEI」計畫是隨著美國民權運動和女權運動等社會改革而逐漸形成的概念，旨在防止因性傾向、種族、宗教、性別等身分產生的歧視，以促進多元、公平與包容的職場環境，確保每個人都能有平等發展的機會。

「富比世」（Forbes）日前報導，好市多董事會主席詹姆斯（Hamilton James）在股東大會上說，「我們一直有意保持非政治化，並且自創立以來，歡迎多元背景的員工一直是公司重要的文化和價值觀」。

好市多的董事會去年12月透過聲明表示，「全國公共政策研究中心」的建議是一種「政策偏見」（policy bias），該公司不同意。

針對好市多股東大會的表決結果，「全國公共政策研究中心」旗下「自由企業計畫」（Free Enterprise Project）執行主任巴德菲得（Stefan Padfield）透過聲明表示「失望」，但不意外，因為「5大資產管理公司」（Big5）影響股東的投票。

巴德菲得在24日說，這「5大資產管理公司」從DEI計畫與ESG（環境、社會與公司治理）計畫獲得好處，一向反對「自由企業計畫」的提案。

他指的是貝萊德（BlackRock）、先鋒集團（Vanguard）、道富集團（State Street）、機構股東服務公司（Institutional Shareholder Services）及國際投票顧問機構Glass Lewis，批評這些公司「支持左派的立場」。

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根據美媒報導，川普（Donald Trump）去年11月勝選後，為迎合他反對DEI的立場，已宣布縮減或逐步取消DEI聘僱的大企業有臉書的母公司Meta、亞馬遜（Amazon）、麥當勞（McDonald's）、沃爾瑪（Walmart）、波音（Boeing）、摩根大通集團（JPMorgan Chase）等。

富比士報導，「全國公共政策研究中心」也向蘋果公司（Apple）提案，要求廢除DEI計畫。蘋果公司董事會建議股東在2月25日的股東大會否決。（編輯：唐佩君）1140127

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