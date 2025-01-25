美軍機搭載驅逐移民 傳墨西哥不同意降落

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（中央社華盛頓/墨西哥市24日綜合外電報導）美國總統川普政府要求墨西哥允許1架搭載驅逐移民的美國軍機降落，不過美國1名官員與墨西哥1名官員表示，墨西哥拒絕上述請求。

路透社報導，美國軍機今天執行2次類似任務，每次都搭載約80名移民，將他們遣返到瓜地馬拉。不過由於墨西哥拒絕批准，美國政府並未能進一步依計畫讓遣返移民的C-17運輸機降落在墨西哥。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）率先報導這則新聞，美國1名官員與墨西哥1名官員也證實上述消息，墨西哥官員目前沒有說明拒絕美機降落的原因。

美國國務院、五角大廈和墨西哥外交部沒有立即回應置評請求。

川普20日展開第2個任期，宣布美墨邊境進入國家緊急狀態，雙方關係也隨即成為外界焦點。迄今為止，川普已下令增派1500名美軍至當地。官員表示，很快就會有數千名美軍部署。

川普已宣布墨西哥販毒集團為恐怖組織，並將墨西哥灣更名為美國灣，同時還威脅自2月起對墨西哥商品全面課徵25%關稅。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）一直試圖避免對立情勢升高，甚至表示願意接納回鄉的墨西哥民眾。

不過這位左派領袖表示，她不同意大規模驅逐，墨西哥移民對美國經濟至關重要。

美國軍機過去曾用來將人員從一個國家轉移至另一個國家，例如2021年美國自阿富汗撤軍。

美國1名官員說，這是近年來美國軍機首次用於遣返移民。

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美國國防部表示，軍方將提供班機遣返遭關押在德州艾爾帕索（El Paso）與加州聖地牙哥（San Diego）的5000多名移民。

瓜地馬拉當局另向路透社透露，瓜國今天還接收第3架包機，共搭載約80名自美國驅逐的移民。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1140125