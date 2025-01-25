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路透：川普下令檢視對外援助 全面凍結現有計畫

2025/1/25 10:35（1/25 10:50 更新）
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美國總統川普。（路透社）
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）路透社報導，美國總統川普要求檢視援助分配是否符合他的外交政策，根據相關電文，國務院今天下令凍結所有現有的對外援助並暫停新援助，直到國務卿盧比歐檢視後才予放行。

路透社報導，這份電文由美國國務院對外援助辦公室擬定，經盧比歐（Marco Rubio）批准。電文寫道，已為以色列與埃及的軍事融資發布豁免令，但未提到其他國家。

此舉有可能切斷數十億美元救命援助。美國是全球最大的援助捐贈國，在2023財政年度提供720億美元援助。

以色列每年獲得約33億美元的外國軍事融資，埃及獲得約13億美元。

根據前總統拜登政府向國會提出的請求，2025年預定獲得這類援助的其他國家包括烏克蘭、喬治亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、台灣、印尼、菲律賓、泰國、越南、吉布地、哥倫比亞、巴拿馬、厄瓜多、以色列、埃及和約旦。

川普本月20日上任數小時後下令暫停對外發展援助90天，以待檢視這些援助的效能以及是否符合他的外交政策，但當時還不清楚此令的具體範圍。

國務院電文說，自即日起，高層官員「應確保在法律允許最大範圍內，不承擔任何新的對外援助義務」，直到盧比歐檢視後做出決定。電文還說，現有的外援資助應立即勒令暫停，直至盧比歐檢視放行為止。

曾擔任美國國際開發總署（USAID）官員的國際難民組織（Refugees International）主席柯寧戴克（Jeremy Konyndyk）表示「這是不智之舉」，「這會害死人。我的意思是，如果按照電文實施…很多人會喪命」。

熟悉國會相關討論的消息人士表示，川普的命令不合法。

這名不具名的消息人士說：「凍結這些國際投資將導致我們的國際夥伴尋求其他資助夥伴來填補這個缺口，很可能是美國的競爭對手與敵人，且這種非法凍結的時間持續越長，美國的影響力越易被取代。」

總體而言，盧比歐將在未來85天內進行檢視，「並將決定是否繼續、修改或終止計畫」。在此之前，他可先核准豁免令。

根據電文，盧比歐已就緊急糧食援助發布豁免令。此舉適逢以色列和巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）本月19日開始停火後，一波人道援助湧入加薩走廊（Gaza Strip）；其他多國也出現饑荒危機，包括蘇丹。

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但柯寧戴克表示，緊急糧食援助只是所有人道援助的一小部分，並說營養、健康與疫苗接種計畫將不得不停止，對加薩和敘利亞的賑濟以及對蘇丹難民營的服務也將中止。

美國國際開發總署一名不願透露姓名的前高層官員表示：「這根本是人為製造的混亂。」（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1140125

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