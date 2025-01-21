川普簽行政命令 美國援外計畫全數暫停執行進行審查

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普簽署行政命令暫停所有對外援助計畫90天，將進行審查以確定這些計畫是否符合他的政策目標。

美聯社報導，由於諸多計畫資金已獲國會撥款，依規定只能予以動支，援助工作受到昨天簽署的這項政令影響的初步程度仍不得而知。

川普就職日簽署一系列政令，這是其中之一，內容指出，「對外援助產業和官僚機構不符合美國利益，許多情況之下還與美國價值相悖」、「在外國提倡與維持內部和對各國關係和諧穩定截然相反的理念，破壞世界和平」。

川普因此宣布，「美國不應該再以沒有完全符合美國總統對外政策的方式撥款從事對外援助」。

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國務卿盧比歐（Marco Rubio）上週在任命聽證會中告訴參議院外交委員會（ Senate Foreign Relations Committee）成員，「我們花出的每一塊錢、資助的每一項計畫、執行的每一項政策，都必須以3個簡單問題的答案來證明其具有正當性：這會讓美國更安全嗎？這會讓美國更強大嗎？這會讓美國更繁榮嗎？」

川普簽署的這項政令讓盧比歐或他指定的人選，經與白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）進行諮詢後作出決定。國務院和美國國際開發總署（U.S. Agency for International Development）為監督對外援助的主要機構。（譯者：何宏儒）1140121