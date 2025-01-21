川普端新政 政院：深化符合雙方戰略方向合作

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（中央社記者賴于榛台北21日電）美國總統川普就任後，隨即端出關稅、放寬石油開採等新政。未來台美經貿關係如何因應，政院人士指出，台美是民主自由陣營的緊密夥伴，也是區域安全與民主供應鏈的重要夥伴，未來將深化符合雙方戰略方向的合作。

川普就任後，隨即宣布美國將退出巴黎氣候協定、世衛組織，向墨西哥、加拿大的銷美商品課徵25%關稅，同時也將放寬對石油、天然氣生產的監督管理等新政。

對於未來如何因應新的台美經貿關係，政院人士表示，台灣誠摯祝賀川普總統及范斯副總統就任，將與美國新政府一同深化雙方夥伴關係。

政院人士指出，去年美國選舉結果出爐後，行政院卓榮泰院長便請副院長鄭麗君主持台美合作小組，希望在經貿、科技等領域上，研商比現在更積極的新方式，與美國新政府強化合作交流，經鄭麗君多次召集跨部會研商，先前已向卓榮泰完成方案彙報。

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政院人士強調，台灣與美國已經有非常緊密且共榮的關係，台美關係是台灣對外關係中非常重要的一環，台美為民主自由陣營的緊密夥伴，也是區域安全與民主供應鏈的重要夥伴，深化合作符合雙方戰略方向。

政院人士提到，台美在科技產業發展為合作互補關係，台美合作有助於美國振興製造業，台灣也是美國維繫關鍵技術及高科技產業領導地位的重要夥伴。（編輯：張若瑤）1140121