加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題》無人機為何在軍事上越來越重要？一窺百年變遷、台灣使用現況
首頁 / 政治
川普2.0
川普新政
新聞專題
川普新政1/60
首頁 / 政治

川普端新政 政院：深化符合雙方戰略方向合作

2025/1/21 16:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北21日電）美國總統川普就任後，隨即端出關稅、放寬石油開採等新政。未來台美經貿關係如何因應，政院人士指出，台美是民主自由陣營的緊密夥伴，也是區域安全與民主供應鏈的重要夥伴，未來將深化符合雙方戰略方向的合作。

川普就任後，隨即宣布美國將退出巴黎氣候協定、世衛組織，向墨西哥、加拿大的銷美商品課徵25%關稅，同時也將放寬對石油、天然氣生產的監督管理等新政。

對於未來如何因應新的台美經貿關係，政院人士表示，台灣誠摯祝賀川普總統及范斯副總統就任，將與美國新政府一同深化雙方夥伴關係。

政院人士指出，去年美國選舉結果出爐後，行政院卓榮泰院長便請副院長鄭麗君主持台美合作小組，希望在經貿、科技等領域上，研商比現在更積極的新方式，與美國新政府強化合作交流，經鄭麗君多次召集跨部會研商，先前已向卓榮泰完成方案彙報。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

政院人士強調，台灣與美國已經有非常緊密且共榮的關係，台美關係是台灣對外關係中非常重要的一環，台美為民主自由陣營的緊密夥伴，也是區域安全與民主供應鏈的重要夥伴，深化合作符合雙方戰略方向。

政院人士提到，台美在科技產業發展為合作互補關係，台美合作有助於美國振興製造業，台灣也是美國維繫關鍵技術及高科技產業領導地位的重要夥伴。（編輯：張若瑤）1140121

#川普
#台灣
#世衛組織
#台美
#行政院
#卓榮泰
#美國
#鄭麗君
#范斯
川普
川普上任 港股反應未如預期悲觀川普就職後首篇貼文宣布解雇4前朝官 示警砍逾千公務員
卓榮泰
嘉義地震卓揆視察台南災情 承諾安心措施絕不會少總預算刪減2075億創新高 傅崐萁：守護人民荷包
川普新政
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普宣布暫停新離岸風電租賃 稱風機醜又貴
106
更多編輯台推薦新聞：