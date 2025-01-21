川普上任多箭齊發 若干政策共和黨人也未一面倒支持

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普於就職日簽署多項行政命令。民調顯示，大部分美國人認為提升墨西哥邊境安全是聯邦政府施政「合理的重點」，但諸如退出巴黎氣候協定等作為則未獲廣泛支持。

針對川普的競選承諾，美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（NORC Center for Public Affairs Research）於9日至13日對1147名美國成年人進行民調。這項調查從代表美國人口結構的調查受訪者小組AmeriSpeak中進行隨機抽樣，成年人整體抽樣誤差介於正負3.9個百分點之間。

在大規模驅逐移民的議題上，美國成年人對此意見分歧，但多數支持驅逐因暴力犯罪而被判有罪的移民。

大約8成美國成年人支持驅逐所有非法居住在美國並因暴力犯罪而被判有罪的移民，其中強烈支持者約占2/3；大約7成美國成年人支持驅逐所有因暴力犯罪被定罪但合法居住在美國的移民。

驅逐非法入境但未被定罪的移民則是較具爭議的提議，僅大約4成民眾支持，顯示美國成年人反對的可能性稍微高一些。

廢止出生公民權不但會讓川普面臨法律挑戰，同時這項政策不受民眾支持。民調顯示，只有約3成的相對少數民眾支持修改憲法，讓在美國出生的孩子因父母非法入境而無法自動取得公民身分。

而且這個議題呈現明顯黨派意見紛歧，約半數共和黨人贊同廢止出生公民權，但民主黨人約僅1成支持。

川普說，他赦免涉及國會山莊暴動的約1500名被告，並給予6項判決減刑。這項民調顯示，約2成美國成年人贊成赦免多數涉案者，不過約6成表示反對，其中半數更是強烈反對。

共和黨人對此也意見紛歧，大約4成共和黨人贊成赦免諸多涉案者，約3成共和黨人反對。

川普入主白宮後隨即宣布，美國將再度退出為降低溫室氣體排放而達成的巴黎氣候協定（Paris climate accord）。民調顯示，大約半數美國人「在某種程度上」反對或「強烈」反對此舉，甚至共和黨人也沒有一面倒地支持；大約僅2成美國成年人「在某種程度上」支持或「強烈」支持退出，約25%持中立態度。

川普首波行政命令之一要求聯邦僱員恢復每週5天到辦公室上班。民調發現，比起其他提升政府效率的提議，像是裁減許多聯邦職缺或關閉整個機構，下令聯邦僱員返回辦公室工作更受支持。

川普能源生產方面的作法並不受大部分美國成年人支持。

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調查發現，大約1/3美國人「在某種程度上」支持或「強烈」支持在聯邦土地上鑽探石油，大約4成反對。增加石油鑽探受到共和黨人廣泛支持，但民主黨人和無黨派民眾則反對。

根據AP VoteCast調查，去年總統大選期間，約僅4成選民表示，美國能源政策應聚焦增加化石燃料如石油與天然氣生產；占多數的約55%民眾則認為，聚焦擴大替代能源如太陽能與風能使用反而較好。（譯者：曹宇帆/核稿：何宏儒）1140121