川普整肅軍方？ 美國防部罕見撤下前參謀首長密利肖像

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普今天宣誓就職後不久，國防部就撤下他上個任期任命的前參謀首長聯席會議主席密利肖像。據報川普曾痛批密利與中國解放軍高層私下聯繫，這也讓他成為川普上台後首批遭清算的軍方高層之一。

「紐約時報」（The New York Times）報導，美國前任總統拜登（Joe Biden）政府在卸任前幾天才將現已退役的密利（Mark Milley）肖像懸掛在五角大廈走廊，與其他前參謀首長聯席會議（JCS）主席肖像並列。

但在川普（Donald Trump）宣誓就職後不到2小時，國防部官員已將密利肖像撤下。1名官員透露此舉是為遵守「白宮」的命令，並婉拒進一步說明。

移除過往參謀首長聯席會議主席肖像之舉可謂前所未見。一般認為，這個職位與政治考量並無關係。

報導指出，川普過去也曾公開批評批美國軍方人士的「不當行為」，如今決定移除密利肖像，反映出川普新政府早早就開始清算美軍建制派。

川普曾批評密利是個「覺醒派大災難」（a woke train wreck），尤其不滿密利在他上屆總統卸任前幾週內私下致電時任中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長李作成，保證美軍不會向中國開戰。

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川普曾在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文，指密利此舉「簡直糟糕透頂，在過去甚至會被處以死刑」！

拜登卸任前，就已先發制人赦免密利、前COVID-19疫情顧問佛奇等可能遭川普報復的對象，對此川普則表示「令人遺憾」。（譯者：張正芊/核稿：施施）1140121