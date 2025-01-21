川普就職日人事案闖關 盧比歐獲參院通過出任國務卿

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓20日專電）美國參議院今天全票通過盧比歐出任國務卿的人事案，使他成為首位提名獲批准的川普2.0內閣官員。抗中大將盧比歐上任後預料將兌現聽證會期間承諾，支持豪豬戰略讓侵台代價遠高於可能的利益，以嚇阻中國。

參議院傍晚以全院99票的票數，通過盧比歐（Marco Rubio）人事案。長期以來，盧比歐一直是對中鷹派，剛卸任的總統拜登（Joe Bide）也指中國是競爭對手，但仍盼與中方接觸。盧比歐15日則在聽證會上說，美國需要跟中國打交道，「中國也需要跟我們打交道」。

他當時也批拜登基於規則、美國帶領的「自由世界秩序」行不通，強調「戰後的全球秩序不僅已經過時，它現在也變成用以對付我們的武器」。

盧比歐指出：「我們歡迎中國共產黨加入這個國際秩序。他們利用其（國際秩序的）所有好處。卻忽略所有的責任義務。」

對台政策方面，多年來，盧比歐在國會關注台美與兩岸議題，曾公開發言力挺台灣關係法，要求行政部門強調六項保證，是參院外交委員會的重量級議員，更是多項友台的推手。

川普去年6月下旬時一句「台灣應該向美國支付防禦的費用」，在台掀起一波焦慮及討論，各方爭相解讀「川語」，政府部門也即時作出回應。

盧比歐一個月後在共和黨全國代表大會（RNC）場邊，被問到怎麼看川普的對台評論時說，台灣面臨「生存威脅」，代表台灣應該增加國防支出。

他當時對記者表示，如果川普得以重返白宮，他預期川普會繼續支持台灣，「他（川普）會做第一個任期做過的事，那就是…繼續支持台灣」。

盧比歐15日回應參議員提問時，說明豪豬戰略定義，表示美方盼透過讓中國相信，儘管北京最終可能會在侵台行動獲勝，但所付出的代價太過高昂來達到威懾的效果。這對保衛台灣至關重要，還有助於防止在印太地區發生災難性的軍事干預。

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53歲的盧比歐先後因新疆、香港問題，兩度遭北京制裁。如今他正式入閣，成為美國首位拉丁裔、被北京制裁的國務卿。

盧比歐這兩天行程滿檔，將與日本外務大臣岩屋毅會晤，也將出席與日本、澳州及印度的外長會議。（編輯：高照芬）1140121