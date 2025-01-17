川普盯上好萊塢 命梅爾吉勃遜等3「川粉」男星為特使
2025/1/17 21:36
（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天任命美國影視界3位具爭議性的老牌男星席維斯史特龍、梅爾吉勃遜和強沃特擔任他的駐好萊塢特使，以尋求讓美國娛樂產業「比以往任何時候都更強大」。
法新社報導，這3位男星合計榮獲過10項奧斯卡獎（Oscar）提名，並拿下過3座小金人。由於美國演藝界長久以來多數傾向支持民主黨，因此這3位長期「川粉」在好萊塢顯得特立獨行。
川普（Donald Trump）在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「我很榮幸宣布，由強沃特（Jon Voight）、梅爾吉勃遜（Mel Gibson）和席維斯史特龍（Sylvester Stallone）擔任特別大使，派駐1個偉大但充滿麻煩的地方，也就是加州的好萊塢。」
川普還表示：「他們將擔當我的特使，目的是讓過去4年很多生意被外國搶走的好萊塢恢復昌隆，比以前任何時候更大、更好且更強！」
這3位男星都是私人生活和政治立場一樣出名，其中2人也和川普一樣與美國執法部門有非常嚴重摩擦。
強沃特2020年遭到影集「黑手遮天」（Ray Donovan）同劇男星法蘭克華利（Frank Whaley）指控在拍攝期間打他一巴掌，而登上新聞版面。除此之外，他的爭議主要與支持川普有關。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
至於梅爾吉勃遜，他長期以來遭人指控持反猶太主義、恐同、種族主義和家暴。
而最近稱川普是美國開國總統「喬治華盛頓（George Washington）再世」的席維斯史特龍，則是面臨連串性侵指控，但他全都否認。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1140117
- 川普盯上好萊塢 命梅爾吉勃遜等3「川粉」男星為特使2025/01/17 21:36
- 2025/01/13 14:32
- 2025/01/10 11:42
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
川普揚言併加拿大 加國91歲前總理克瑞強發文譴責、籲團結反惡霸