川普就職後首篇貼文宣布解雇4前朝官 示警砍逾千公務員
2025/1/21 16:22（1/21 16:45 更新）
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普今早發布他就職以來的首篇社群媒體貼文，宣布解雇前總統拜登任命的4名高階政府官員；他還警告，近期有「超過1000名」公務員將被炒魷魚。
法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布：「我們在白宮的第1天還沒結束！我的總統人事辦公室正積極尋找並開除不符合『讓美國再度偉大』（MAGA）願景的1000多名前任政府任命人員。」
貼文還指出：「在此發出這4人的正式解雇通知，很快還有更多名單即將發布：總統運動健身及營養委員會（President's Council on Sports, Fitness & Nutrition）的安德瑞斯（Jose Andres）、國家基礎建設諮詢委員會（National Infrastructure Advisory Council）的密利（Mark Milley）、威爾遜國際學人中心（Wilson Center for Scholars）的胡克（Brian Hook），以及總統出口委員會（President's Export Council）的波托姆斯（Keisha Lance Bottoms）。」
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川普還在貼文最後加上：「你們被開除了！」（You Are Fired!）。這是他主持熱門真人實境秀「誰是接班人」（Apprentice）期間經常掛在嘴邊的口頭禪。
一旦川普兌現競選期間的承諾，決定大幅削減公務員、提升政府效率，甚至揚言裁減整個部門，那麼未來數天或數週裡，許多美國政府機構都將面臨人事動盪。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1140121
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