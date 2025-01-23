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墨西哥搭建臨時帳篷 擬安置遭川普驅逐本國移民

2025/1/23 16:25
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（中央社墨西哥華雷斯城22日綜合外電報導）在美國總統川普矢言展開大規模驅逐移民行動之下，墨西哥當局開始在境內華雷斯城（Ciudad Juarez）建造巨型帳篷避難所，準備因應可能湧現的被驅逐墨西哥移民人潮。

華雷斯城市府官員李孔（Enrique Licon）表示，華雷斯城的臨時避難所可容納數以千計的人，幾天內即可準備就緒。

格蘭德河（Rio Grande）將華雷斯城與美國德州的艾爾帕索（El Paso）分隔兩岸；21日下午，在墨西哥此岸的一大片空地上停著多輛大拖車，現場一群工人正將長金屬支架從拖車上卸下來。 李孔表示：「這是前所未有的。」

墨西哥政府打算在北部9個城市搭建避難所與接待中心，華雷斯城架起帳篷是計畫的一環。

墨國政府一項名為「墨西哥擁抱你」的文件，概述安置被驅逐移民的策略，當局將在華雷斯城帳篷營地提供食物、臨時住所、醫療服務，並協助移民取得身分證件。

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政府還計劃安排一批巴士，從接待中心將人送回他們的家鄉。

墨西哥智庫「北方邊境學院」（COLEF）根據美國最近的普查數據進行分析，大約有近500萬墨西哥人非法居住在美國。（譯者：紀錦玲/核稿：陳政一）1140123

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