川普：預計2月1日對加拿大墨西哥徵收25%關稅
2025/1/21 10:05（1/21 10:58 更新）
（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普今天上任首日表示，預計將在2月1日對美國主要貿易夥伴加拿大和墨西哥徵收25%關稅。
綜合法新社和路透社報導，川普在宣誓就職數小時後，對這兩大貿易夥伴發出威脅，並矢言將充分利用關稅作為外交政策工具。川普指控加拿大和墨西哥未能阻止非法移民和毒品進入美國。
川普在白宮橢圓形辦公室說：「我們考慮對墨西哥和加拿大祭出25%（關稅）措施，因為他們讓大批人群…入境，還有讓芬太尼（Fentanyl）流入（美國）。」
川普表示，可能會在2月1日祭出這項行動。
他說，他今天與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）交談過。
透過 Google News追蹤中央社
在競選期間，川普矢言將對輸入美國的全球進口商品課徵10%到20%的高額關稅，並對中國進口商品徵收60%的關稅，以協助降低現在每年超過1兆美元的貿易逆差。
川普在去年11月勝選後表示，他將在上任時簽署「所有必要文件」，如果加拿大與墨西哥沒有遏阻非法毒品流入與移民非法進入美國，將立即對這兩國的進口商品課徵25%的進口附加稅。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1140121
延伸閱讀影片／川普再度入主白宮 就職演說全文翻譯川普上任雷厲風行 庇護預約被取消移民落淚懇求川普就職演說美國優先：告別衰退迎向黃金年代TIME川普就職專刊封面 一手掃空桌面凸顯變革影響力川普赦免國會大廈暴動案被告 裴洛西批侮辱司法
- 川普：預計2月1日對加拿大墨西哥徵收25%關稅2025/01/21 10:05
- 2025/01/21 09:22
- 2025/01/20 23:16
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
白宮貿易備忘錄 川普下令審查與中國等貿易問題