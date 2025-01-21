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川普：預計2月1日對加拿大墨西哥徵收25%關稅

2025/1/21 10:05（1/21 10:58 更新）
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川普20日在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時對記者發表談話。（法新社）
川普20日在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時對記者發表談話。（法新社）
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普今天上任首日表示，預計將在2月1日對美國主要貿易夥伴加拿大和墨西哥徵收25%關稅。

綜合法新社和路透社報導，川普在宣誓就職數小時後，對這兩大貿易夥伴發出威脅，並矢言將充分利用關稅作為外交政策工具。川普指控加拿大和墨西哥未能阻止非法移民和毒品進入美國。

川普在白宮橢圓形辦公室說：「我們考慮對墨西哥和加拿大祭出25%（關稅）措施，因為他們讓大批人群…入境，還有讓芬太尼（Fentanyl）流入（美國）。」

川普表示，可能會在2月1日祭出這項行動。

他說，他今天與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）交談過。

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在競選期間，川普矢言將對輸入美國的全球進口商品課徵10%到20%的高額關稅，並對中國進口商品徵收60%的關稅，以協助降低現在每年超過1兆美元的貿易逆差。

川普在去年11月勝選後表示，他將在上任時簽署「所有必要文件」，如果加拿大與墨西哥沒有遏阻非法毒品流入與移民非法進入美國，將立即對這兩國的進口商品課徵25%的進口附加稅。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1140121

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